«Все решила подача и наш некачественный прием». Тренер «Енисея» — о матче с «Локомотивом»
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Старший тренер «Енисея» Юрий Маринин подвёл итог первого матча серии за 5–8-е места PARI чемпионата России – 2024 по волейболу среди мужских команд Суперлиги, в котором его команда встретилась с новосибирским «Локомотивом».
Пари Суперлига - плей-офф (м) . Матчи за 5-8 места. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Енисей
Красноярск
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Молотков, Абаев, Бражнюк, Вишняков, Круглов, Казаченков, Карягин, Куркаев, Курбанов, Костадинов
Енисей: Мурашко, Урсов, Бусел, Осипов, Голубев, Крицкий, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
«Неплохая игра, достаточно веселая. У каждой команды свои проблемы – травмы, болезни. Все решила подача и наш некачественный прием. Во многих простых ситуациях не доводили мяч» — приводит слова Маринина пресс-служба красноярского «Енисея».
«Локомотив» одолел «Енисей» в первом матче серии. Встреча закончилась со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:18, 25:23). Ответная игра состоится в четверг, 11 апреля. В другой полуфинальной паре за 5–8-е места сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и кемеровский «Кузбасс».
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