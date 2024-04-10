«Все решила подача и наш некачественный прием». Тренер «Енисея» — о матче с «Локомотивом»

Старший тренер «Енисея» Юрий Маринин подвёл итог первого матча серии за 5–8-е места PARI чемпионата России – 2024 по волейболу среди мужских команд Суперлиги, в котором его команда встретилась с новосибирским «Локомотивом».

«Неплохая игра, достаточно веселая. У каждой команды свои проблемы – травмы, болезни. Все решила подача и наш некачественный прием. Во многих простых ситуациях не доводили мяч» — приводит слова Маринина пресс-служба красноярского «Енисея».

«Локомотив» одолел «Енисей» в первом матче серии. Встреча закончилась со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:18, 25:23). Ответная игра состоится в четверг, 11 апреля. В другой полуфинальной паре за 5–8-е места сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и кемеровский «Кузбасс».