Главный тренер «Динамо» Москва прокомментировал поражение команды в матче с «Белогорьем»

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Константин Брянский прокомментировал поражение команды в первом матче 1/2 финала плей-офф Суперлиги с «Белогорьем» (Белгород). Встреча завершилась в пяти сетах со счётом 2:3 (23:25, 25:21, 25:23, 19:25, 12:15).

«Получился такой пятисетовый триллер, но, правда, не всегда ровно команды выступали. Возможно, сказалось какое-то волнение или усталость. Хотя вряд ли, поскольку было достаточно времени на восстановление. Мы чуть больше ошиблись, это и сделало разницу в пятом сете. В дальнейшем мы это устраним», — приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо».

Следующий матч серии пройдёт в пятницу, 12 апреля, в Туле, где сейчас находится домашняя площадка «Белогорья».