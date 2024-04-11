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Татьяна Толок рассказала, как они обыграли «Динамо» М, уступая по счёту 0:2

Татьяна Толок рассказала, как они обыграли «Динамо» М, уступая по счёту 0:2
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Доигровщица волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда Татьяна Толок заявила, что они выиграли матч на внутренней опоре.

«Как мы выиграли игру? На том, что можно назвать больше, чем просто характер. Что-то внутри, то, чего мы не видим, и мы это сегодня показали.

Здесь, я думаю, мы просто выдохнули, расслабились, отпустили ситуацию и начали делать то, что мы умеем», — сказала Толок на пресс-конференции.

Напомним, 10 апреля калининградский «Локомотив» совершил мощный камбэк и, уступая по счёту 0:2 московскому «Динамо» в первых двух партиях, отыгрался в трёх оставшихся и завершил игру в свою пользу.

Отметим, что и по ходу регулярного чемпионата москвички были сильнее, проиграв за весь сезон только два раза. Именно их команда возглавляла турнирную таблицу по итогу предварительного этапа. «Локомотив» оставался на четвёртом месте.

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