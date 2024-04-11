Тетюхин — о победе над «Динамо»: пошли какие-то взгляды в пол, ненужные, неплейоффные

Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин после победы над московским «Динамо» со счётом 3:2 (25:23, 21:25, 23:25, 25:19, 15:12) в первом матче полуфинальной серии чемпионата России прокомментировал результат встречи. Напомним, следующий матч между командами пройдёт 12 апреля на домашней площадке «Белогорья».

«Очень тяжело говорить о каких-то именно волейбольных вещах сейчас, что не получалось у нас, где добавило «Динамо». Наверное, в первую очередь на подаче, которая выбила нас из приёма. Наша подача вообще куда-то исчезла. Но в целом момент был понятный, «Динамо» славится своей подачей, так как это их главное оружие.

Но решающий психологически момент, я думаю, был в третьей партии. Проигрывали много, пошли какие-то взгляды в пол, ненужные, неплейоффные, скажем так. Но завелись, забили пару доигровочных мячей, Мохамед покричал, и это перенеслось на четвёртую партию, на пятую. Рад, что так сложилось, что перевернули, что сами начали играть гораздо чище и в тяжёлых моментах, которые у нас были на приёме с хорошей подачи «Динамо», мы справлялись все вместе, помогали друг другу. На таких стадиях нельзя чем-то одним взять. Надо во всех элементах играть чище, хорошо», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.