Четыре блока подряд «Динамо» принесли им второй сет! LIVE полуфинала волейбольного ЧР

Первый матч полуфинальной серии до трёх побед чемпионата России между этими командами!
«Белогорье», которое завершило сезон третьим, встречает «Динамо» из Москвы — парни Константина Брянского прикрыли топ-4. «Чемпионат» будет вести LIVE матча. Подключайтесь! Стартуем в 19:00 мск.
Иван Подребинкин усложнил жизнь соперникам на приёме, и Сёмышев попал в антенну — 21:19.
Переход средней линии после атаки Цветана проверил тренер «львов» Александр Волков — и оказался прав. 18:15. А следом последовала и ошибка Соколова — 18:16. Отрыв гостей становится менее ощутимым.
18:13. Очередной эйс Павла Панкова — одного из лучших подающих чемпионата.
Пайп Богдана и плохой приём Белогорья — 15:11. Вместо Чжана в защиту вышел Маслиев — он и ошибся в этом элементе.
Пять ошибок Аль Хачдади на подаче, но первый эйс (и брейковый мяч) в матче от диагонального — 10:10.
Уже 3:0 на старте встречи за «Динамо»: переходящий мяч вколотил Семышёв, Белогорцев — эйс.
1:1 в матче!
Четыре блока «Динамо» на Чжане и Аль Хачдади в середине партии стали решающими в концовке — москвичи додержали «+4» и закрыли партию после ошибки Тетюхина на подаче. 25:21.
Первым темпом не забивает Заболотников, но вколачивает Панков на втором мяче после защиты — 19:16 за москвичами.
17:14. Включается на подаче Панков. А мы вспоминаем первый сет и эйс Александрова примерно в этот же момент. Тогда он не стал решающим. Что будет сейчас?
Рано похвалили мы Чжана: следом дважды москвичи выловили его на сетке. А там ещё и Мо прикрыли — 10:8 за «Динамо».
Блестящая передача на Чжана из-за лицевой от либеро львов после защиты — и тот вколачивает из четвёртой зоны. 6:4. Восемь из шести у китайца в атаке.
Что по цифрам? 42% на 41% в приёме в пользу хозяев, 1/2 — по блокам, 9/7 — по ошибкам и 3/1 — по эйсам.
За кем остался первый сет?
Первый сет забирает «Белогорье» после скидки Чжана за спины центров:
Подняли «львы» атаку Цветена Соколова в защите, а следом Тетюхин цепляет мячом линию на фриболе и приносит двойной сетбол! 24:22.
Сравнял на подаче капитан Павел Панков — 21:21.На концовку парни вышли на «больше-меньше».
Тот самый эйс Тетюхина!
Александров заменил Заболотникова — и оформил важнейший эйс в концовке. 21:18.
Ох, казус какой! Прошла было подача «львов», но на перекидку москвичей не среагировал Заболотников — и подарил мяч сопернику. Было у «Белогорья» +3 и лёгкий мяч. А в итоге отрыв в два очка.
Хм, на сетке не прошла атака первым темпом Сергея Червякова. 16:14. Гости приближаются.
Не долго москвичи шли очко в очко: Дениса Богдана закрыли на сетке, а затем и Павел Тетюхин ошарашил соперника двумя эйсами — точно в площадку. Брянскому пришлось взять тайм-аут. 16:12.
Брейковое очко и равный счёт: Антон Сёмышев на подаче — 11:11.
В игру вступил и Чжан с края: «Белогорье» держит отрыв в два очка на старте матча, 10:8.
Впервые подловили и лидера атак белгородцев Мохамеда — брейковое очко случилось на блоке — 7:6.
Дважды закрыли Павла Тетюхина из второй зоны, а уже Сёмышев с пайпа и принёс, казалось, четвёртое очко. Но тот заступил за линию нападения, и мяч отдали хозяевам — 5:4.
Красота от первого темпа Георгия Заболотникова! Сегодня хозяева должны частенько напрягать блок гостей быстрой атакой — 3:2.
И начинают хозяева с отличного приёма и удара Аль Хачдади! А вот Антон Сёмышев первым касанием пульнул в аут — 2:0.
Наш обзор:
Состав хозяев:
В четвертьфинале «Белогорье» в трёх матчах одолело «Кузбасс», «Динамо М» — питерский «Зенит»!
Начинаем через пять минут!
Только честно!