Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Полуфинал чемпионата России по волейболу: Белогорье против Динамо из Москвы

Четыре блока подряд «Динамо» принесли им второй сет! LIVE полуфинала волейбольного ЧР
София Колодкина
МВК «Динамо»
Комментарии
Серия стартует с матчей в Туле.

Первый матч полуфинальной серии до трёх побед чемпионата России между этими командами!

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/2 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
3-я партия
1 : 1
Динамо М
Москва
Белогорье: Цепков, Жогов, Александров, Молдавский, Маслиев, Тетюхин, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Заболотников, Кротков, Цзининь, Галимов
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Сёмышев, Соколов, Керминен, Лихошерстов

«Белогорье», которое завершило сезон третьим, встречает «Динамо» из Москвы — парни Константина Брянского прикрыли топ-4. «Чемпионат» будет вести LIVE матча. Подключайтесь! Стартуем в 19:00 мск.

1:1 в матче! За кем остался первый сет?
Live София Колодкина
20:29 София Колодкина

Иван Подребинкин усложнил жизнь соперникам на приёме, и Сёмышев попал в антенну — 21:19.

20:25 София Колодкина

Переход средней линии после атаки Цветана проверил тренер «львов» Александр Волков — и оказался прав. 18:15. А следом последовала и ошибка Соколова — 18:16. Отрыв гостей становится менее ощутимым.

20:21 София Колодкина

18:13. Очередной эйс Павла Панкова — одного из лучших подающих чемпионата.

20:19 София Колодкина
20:18 София Колодкина

Пайп Богдана и плохой приём Белогорья — 15:11. Вместо Чжана в защиту вышел Маслиев — он и ошибся в этом элементе.

20:14 София Колодкина

Пять ошибок Аль Хачдади на подаче, но первый эйс (и брейковый мяч) в матче от диагонального — 10:10.

20:09 София Колодкина

Уже 3:0 на старте встречи за «Динамо»: переходящий мяч вколотил Семышёв, Белогорцев — эйс.

20:00 София Колодкина

1:1 в матче!

Четыре блока «Динамо» на Чжане и Аль Хачдади в середине партии стали решающими в концовке — москвичи додержали «+4» и закрыли партию после ошибки Тетюхина на подаче. 25:21.

19:55 София Колодкина

Первым темпом не забивает Заболотников, но вколачивает Панков на втором мяче после защиты — 19:16 за москвичами.

19:53 София Колодкина

17:14. Включается на подаче Панков. А мы вспоминаем первый сет и эйс Александрова примерно в этот же момент. Тогда он не стал решающим. Что будет сейчас?

19:44 София Колодкина

Рано похвалили мы Чжана: следом дважды москвичи выловили его на сетке. А там ещё и Мо прикрыли — 10:8 за «Динамо».

19:40 София Колодкина

Блестящая передача на Чжана из-за лицевой от либеро львов после защиты — и тот вколачивает из четвёртой зоны. 6:4. Восемь из шести у китайца в атаке.

19:35 София Колодкина

Что по цифрам? 42% на 41% в приёме в пользу хозяев, 1/2 — по блокам, 9/7 — по ошибкам и 3/1 — по эйсам.

19:29 София Колодкина

За кем остался первый сет?

Первый сет забирает «Белогорье» после скидки Чжана за спины центров:

19:28 София Колодкина

Подняли «львы» атаку Цветена Соколова в защите, а следом Тетюхин цепляет мячом линию на фриболе и приносит двойной сетбол! 24:22.

19:26 София Колодкина

Сравнял на подаче капитан Павел Панков — 21:21.На концовку парни вышли на «больше-меньше».

19:24 София Колодкина

Тот самый эйс Тетюхина!

19:23 София Колодкина

Александров заменил Заболотникова — и оформил важнейший эйс в концовке. 21:18.

19:21 София Колодкина

Ох, казус какой! Прошла было подача «львов», но на перекидку москвичей не среагировал Заболотников — и подарил мяч сопернику. Было у «Белогорья» +3 и лёгкий мяч. А в итоге отрыв в два очка.

19:19 София Колодкина

Хм, на сетке не прошла атака первым темпом Сергея Червякова. 16:14. Гости приближаются.

19:18 София Колодкина
19:17 София Колодкина

Не долго москвичи шли очко в очко: Дениса Богдана закрыли на сетке, а затем и Павел Тетюхин ошарашил соперника двумя эйсами — точно в площадку. Брянскому пришлось взять тайм-аут. 16:12.

19:14 София Колодкина
19:14 София Колодкина

Брейковое очко и равный счёт: Антон Сёмышев на подаче — 11:11.

19:11 София Колодкина

В игру вступил и Чжан с края: «Белогорье» держит отрыв в два очка на старте матча, 10:8.

19:09 София Колодкина

Впервые подловили и лидера атак белгородцев Мохамеда — брейковое очко случилось на блоке — 7:6.

19:06 София Колодкина

Дважды закрыли Павла Тетюхина из второй зоны, а уже Сёмышев с пайпа и принёс, казалось, четвёртое очко. Но тот заступил за линию нападения, и мяч отдали хозяевам — 5:4.

19:04 София Колодкина

Красота от первого темпа Георгия Заболотникова! Сегодня хозяева должны частенько напрягать блок гостей быстрой атакой — 3:2.

19:02 София Колодкина

И начинают хозяева с отличного приёма и удара Аль Хачдади! А вот Антон Сёмышев первым касанием пульнул в аут — 2:0.

19:00 София Колодкина

Наш обзор:

Материалы по теме
Сенсация в 1/4 финала волейбольного ЧР! Вице-лидер регулярки вылетел из гонки за золото
Сенсация в 1/4 финала волейбольного ЧР! Вице-лидер регулярки вылетел из гонки за золото
18:59 София Колодкина

Состав хозяев:

18:58 София Колодкина

В четвертьфинале «Белогорье» в трёх матчах одолело «Кузбасс», «Динамо М» — питерский «Зенит»!

18:52 София Колодкина

Начинаем через пять минут!

18:51 София Колодкина

Только честно!

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android