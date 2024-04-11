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Вышел очередной эпизод мини-сериала о «Белогорье»

Вышел очередной эпизод мини-сериала о «Белогорье»
МВК «Белогорье»
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Волейбольный клуб «Белогорье» продолжает знакомить зрителей с жизнью команды на площадке и с тем, что скрыто от глаз любителей спорта, в новом эпизоде сериала «Обратная сторона».

На этот раз внимание уделяется первому в российском чемпионате китайскому волейболисту, лидеру национальной сборной Чжан Цзининю. Итальянский тренер по физподготовке делится мнением, почему белгородский клуб особенный и что даёт «Белогорье» тем, кто приходит играть за белгородских «львов».
Красной нитью проходит четвертьфинальная серия плей-офф, где команда боролась с кемеровским «Кузбассом». Получилось красивое, зрелищное, непредсказуемое противостояние, в котором не обошлось без личных и командных белгородских рекордов.

О чём думают волейболисты до и после сложнейших игр, какие повороты случаются в матчах на выбывание – обо всём этом рассказывает новая страница клубного цикла «Обратная сторона».

Эпизод доступен на «Чемпионате» и в социальных сетях клуба.

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