Вышел очередной эпизод мини-сериала о «Белогорье»

Волейбольный клуб «Белогорье» продолжает знакомить зрителей с жизнью команды на площадке и с тем, что скрыто от глаз любителей спорта, в новом эпизоде сериала «Обратная сторона».

На этот раз внимание уделяется первому в российском чемпионате китайскому волейболисту, лидеру национальной сборной Чжан Цзининю. Итальянский тренер по физподготовке делится мнением, почему белгородский клуб особенный и что даёт «Белогорье» тем, кто приходит играть за белгородских «львов».

Красной нитью проходит четвертьфинальная серия плей-офф, где команда боролась с кемеровским «Кузбассом». Получилось красивое, зрелищное, непредсказуемое противостояние, в котором не обошлось без личных и командных белгородских рекордов.

О чём думают волейболисты до и после сложнейших игр, какие повороты случаются в матчах на выбывание – обо всём этом рассказывает новая страница клубного цикла «Обратная сторона».

Эпизод доступен на «Чемпионате» и в социальных сетях клуба.