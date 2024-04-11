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Новосибирский «Локомотив» обыграл «Енисей», уступая 0:2 по ходу матча мужской Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Енисей», уступая 0:2 по ходу матча мужской Суперлиги
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Сегодня, 11 апреля, в Новосибирске состоялся второй матч серии за 5–8-е места в рамках PARI чемпионата России – 2024 по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Хозяева площадки, «Локомотив», повторно одолели «Енисей» из Красноярска. Встреча закончилась со счётом 3:2 (21:25, 20:25, 25:23, 25:22, 15:9).

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Матчи за 5-8 места. 2-й матч
11 апреля 2024, четверг. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Енисей
Красноярск
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Молотков, Абаев, Бражнюк, Вишняков, Круглов, Казаченков, Карягин, Куркаев, Курбанов, Костадинов
Енисей: Мурашко, Урсов, Бусел, Осипов, Голубев, Крицкий, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров

В другой полуфинальной паре за 5–8-е места сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и кемеровский «Кузбасс». Счёт в серии — 1-0 в пользу «Зенита».

Напомним, ранее в полуфинал Суперлиги сенсационно пробился «Факел» (Новый Уренгой), обыграв в гостях «Локомотив» (Новосибирск). Клуб на этой стадии турнира встретится с «Зенитом-Казань». В другом полуфинальном матче сыграют «Белогорье» и московское «Динамо». Серии за выход в финал пройдут до трёх побед.

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