Новосибирский «Локомотив» обыграл «Енисей», уступая 0:2 по ходу матча мужской Суперлиги

Сегодня, 11 апреля, в Новосибирске состоялся второй матч серии за 5–8-е места в рамках PARI чемпионата России – 2024 по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Хозяева площадки, «Локомотив», повторно одолели «Енисей» из Красноярска. Встреча закончилась со счётом 3:2 (21:25, 20:25, 25:23, 25:22, 15:9).

В другой полуфинальной паре за 5–8-е места сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и кемеровский «Кузбасс». Счёт в серии — 1-0 в пользу «Зенита».

Напомним, ранее в полуфинал Суперлиги сенсационно пробился «Факел» (Новый Уренгой), обыграв в гостях «Локомотив» (Новосибирск). Клуб на этой стадии турнира встретится с «Зенитом-Казань». В другом полуфинальном матче сыграют «Белогорье» и московское «Динамо». Серии за выход в финал пройдут до трёх побед.