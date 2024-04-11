«Зенит-Казань» разгромил «Факел» во втором матче полуфинальной серии мужской Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» на домашней площадке одержал победу над «Факелом» из Нового Уренгоя во втором матче серии полуфинала Суперлиги России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:11).

Клуб из Казани одержал вторую победу в противостоянии, в котором команды будут играть до трёх побед. Ответная игра пройдёт в Новом Уренгое, 15 апреля. Начало матча запланировано на 17:00 мск. В другой полуфинальной серии встречаются «Белогорье» и московское «Динамо». Команды сыграют завтра, 12 апреля. Матч состоится в Туле. Счёт в серии 1:0 в пользу «Белогорья».

Напомним, 8 марта «Зенит-Казань» досрочно стал победителем регулярного чемпионата, поэтому получил прямую путёвку в четвертьфинал плей-офф Суперлиги, в котором прошёл «Енисей». «Факел» вышел в полуфинал соревнований после сенсационной победы в серии над «Локомотивом».