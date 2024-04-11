«Зенит» из Санкт-Петербурга второй раз обыграл «Кузбасс» в серии за 5–8-е места Суперлиги

Сегодня, 11 апреля, в Санкт-Петербурге состоялся второй серии матч за 5–8-е места в рамках PARI чемпионата России – 2024 по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Хозяева площадки «Зенит» снова одолели «Кузбасс» из Кемерово. Встреча закончилась со счётом 3:1 (25:16, 25:20, 13:25, 25:20).

Третья игра серии, в который на данный момент «Зенит» побеждает со счётом 2:0, состоится в понедельник, 15 апреля. В другой полуфинальной паре за 5–8-е места сыграют «Локомотив» из Новосибирска и красноярский «Енисей». «Локомотив» ведёт в серии со счётом 2:0.

Напомним, ранее в полуфинал Суперлиги сенсационно пробился «Факел» (Новый Уренгой), обыграв в гостях «Локомотив» (Новосибирск). Клуб на этой стадии турнира встретится с «Зенитом-Казань». В другом полуфинальном матче сыграют «Белогорье» и московское «Динамо». Серии за выход в финал пройдут до трёх побед.