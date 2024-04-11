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«Динамо-Ак Барс» стало первым финалистом волейбольной Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» стало первым финалистом волейбольной Суперлиги
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Сегодня, 11 апреля, завершился четвёртый матч между командами «Ленинградка» из Санкт-Петербурга и «Динамо-Ак Барс» из Казани. Со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:13) победу одержала казанская команда. По итогам серии «Динамо-Ак Барс» с общим счётом 3:1 обыграло «Ленинградку» и вышло в финал женской волейбольной Суперлиги.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . 1/2 финала. 4-й матч
11 апреля 2024, четверг. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Кутюкова, Матиенко, Королёва, Максимова, Пирайнен, Прокофьева, Шевченко, Перова
Динамо-Ак Барс: Лазаренко, Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Пьетрини, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Суворова, Заманская, Сперскайте, Климец, Мартинес

Отметим, волейболистки «Динамо-Ак Барс» набрали 99 очков, 24 из которых на блоке и 58 в атаке. Отметим, что регулярный чемпионат команды завершили на второй и третьей строчке. Четвертьфинал они также прошли быстро, обыграв соперниц в серии до двух побед со счётом 2:0.

В прошлом году ни одна из команд не осталась в рамках медального зачёта чемпионата России по волейболу среди женщин.

В другой полуфинальной серии за выход в финал соревнований борются «Локомотив» из Калининграда и московское «Динамо». Счёт в серии — 2:1 в пользу «Локомотива».

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