«Динамо-Ак Барс» стало первым финалистом волейбольной Суперлиги

Сегодня, 11 апреля, завершился четвёртый матч между командами «Ленинградка» из Санкт-Петербурга и «Динамо-Ак Барс» из Казани. Со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:13) победу одержала казанская команда. По итогам серии «Динамо-Ак Барс» с общим счётом 3:1 обыграло «Ленинградку» и вышло в финал женской волейбольной Суперлиги.

Отметим, волейболистки «Динамо-Ак Барс» набрали 99 очков, 24 из которых на блоке и 58 в атаке. Отметим, что регулярный чемпионат команды завершили на второй и третьей строчке. Четвертьфинал они также прошли быстро, обыграв соперниц в серии до двух побед со счётом 2:0.

В прошлом году ни одна из команд не осталась в рамках медального зачёта чемпионата России по волейболу среди женщин.

В другой полуфинальной серии за выход в финал соревнований борются «Локомотив» из Калининграда и московское «Динамо». Счёт в серии — 2:1 в пользу «Локомотива».