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«Сдаваться не собираемся». Тренер «Факела» после второго поражения в серии с «Зенитом»

«Сдаваться не собираемся». Тренер «Факела» после второго поражения в серии с «Зенитом»
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Главный тренер «Факела» из Нового Уренгоя Роман Емполов прокомментировал игру своей команды в полуфинальном матче мужской Суперлиги.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/2 финала. 2-й матч
11 апреля 2024, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Факел
Новый Уренгой
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов
Факел: Дикарев, Ковальчук, Гранкин, Динейкин, Данани, Мельников, Андреев, Юцевич, Крот, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс

«Есть одна главная причина, почему мы сегодня уступили – «Зенит-Казань» сыграл очень чисто и собранно, с минимумом своих ошибок. За три партии у них одна ошибка в атаке, у нас – 11. Наши парни после прошлого поражения выходили с другим настроением, с желанием, сыграли хорошо в плане эмоций, но казанцы просто не дали нам поднять головы. Соверши мы чуть меньше своих ошибок, смогли бы зацепиться, а так… Тяжелая игра, но никто и не говорил, что будет легко. Такие моменты тоже надо пройти. Сейчас будет время чуть передохнуть, пообщаться с семьями, родными – и затем снова выйдем бороться, сдаваться не собираемся. Даже после двух поражений реально вернуться в серию», — приводит слова Емполова пресс-служба «Факела».

Клуб из Казани выиграл второй раз в противостоянии, в котором команды будут играть до трёх побед. Следующая встреча пройдёт в Новом Уренгое 15 апреля.

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