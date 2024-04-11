Доигровщик «Факела» Капранов назвал причину поражения в матче с казанским «Зенитом»

Доигровщик «Факела» из Нового Уренгоя Василий Капранов прокомментировал игру своей команды во втором полуфинальном матче мужской Суперлиги против казанского «Зенита».

«Мы настроены играть до конца, будем биться в Новом Уренгое, чтобы вернуть серию снова сюда, в Казань. А что не получилось сегодня? Да ничего, по сути, не получалось. Но это скорее от большого желания — хотелось поскорее сняться, забить, а когда не удавалось, начинали еще больше заводиться и делать ошибки. Нужно постараться забыть неудачи и идти вперед» — приводит слова Капранова пресс-служба «Факела».

Клуб из Казани выиграл второй раз в противостоянии, в котором команды будут играть до трёх побед. Следующая встреча пройдёт в Новом Уренгое 15 апреля.