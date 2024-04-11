Алексей Вербов высоко оценил игру казанского «Зенита» в полуфинальной серии с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» из Казани Алексей Вербов прокомментировал игру своей команды в полуфинальном матче мужской Суперлиги против «Факела».

«Мы хорошо играли. Это одна из причин, почему мы сегодня были аккуратны и внимательны. Никаких шапкозакидательств не было, сказал ребятам что это второй шаг, а не последний. И этих шагов у нас предстоит ещё много. Доволен вниманием к игре и качеством. Мало ошибок. Все сыграли очень аккуратно и внимательно. Факел молодцы, подбили несколько хороших мячей, но мы, хоть и не с первого раза, но забирали розыгрыши. Контролировали исход в каждой партии и всё было под нашим контролем», — сказал Вербов в послематчевом интервью.

Клуб из Казани выиграл второй раз в противостоянии, в котором команды будут играть до трёх побед. Следующая встреча пройдёт в Новом Уренгое 15 апреля.