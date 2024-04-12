Алексей Чанчиков: Вербов каждый день твердил, что от «Факела» можно ожидать чего угодно

Либеро «Зенита» из Казани Алексей Чанчиков прокомментировал игру своей команды в полуфинальном матче мужской Суперлиги против «Факела».

«У нас главная задача – быть сконцентрированными на каждом мяче, не позволять себе расслабления. Сегодня держали концентрацию от начала до конца. Думаю, тренер будет доволен. Вербов каждый день твердил, что от «Факела» можно ожидать чего угодно. Они молодые, голодные – просто так не отдадут. «Факел» не просто так вышел в полуфинал. Новосибирск пройти дорогого стоит. Команда может показывать хороший волейбол. Они стараются, хотят. Но, возможно, мы не даём им сыграть», — приводит слова Чанчикова пресс-служба казанского «Зенита».

Клуб из Казани выиграл второй раз в противостоянии, в котором команды будут играть до трёх побед. Следующая встреча пройдёт в Новом Уренгое 15 апреля.