Зоран Терзич прокомментировал выход «Динамо-Ак Барс» в финал женской Суперлиги

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал выход своей команды в финал женской Суперлиги.

«Знаете, вчера в игре мы заработали больше очков в атаке, на блоке и на подаче. А проиграли – 1:3. Видно было, что проиграли на своих глупых ошибках. Договорились, что сегодня надо играть расслабленно, и не важно какой будет счёт. Было видно, что после первой партии мы стали играть хорошо и расслабленно. Тактически и технически правильно», — приводит слова Терзича пресс-служба «Динамо-Ак Барс».

Напомним, вчера, 11 апреля, завершился четвёртый матч между командами «Ленинградка» из Санкт-Петербурга и «Динамо-Ак Барс» из Казани. Победу со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:13) одержала казанская команда. По итогам серии «Динамо-Ак Барс» с общим счётом 3:1 обыграло «Ленинградку» и вышло в финал женской волейбольной Суперлиги.