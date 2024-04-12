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Зоран Терзич прокомментировал выход «Динамо-Ак Барс» в финал женской Суперлиги

Зоран Терзич прокомментировал выход «Динамо-Ак Барс» в финал женской Суперлиги
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Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал выход своей команды в финал женской Суперлиги.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . 1/2 финала. 4-й матч
11 апреля 2024, четверг. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Кутюкова, Матиенко, Королёва, Максимова, Пирайнен, Прокофьева, Шевченко, Перова
Динамо-Ак Барс: Лазаренко, Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Пьетрини, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Суворова, Заманская, Сперскайте, Климец, Мартинес

«Знаете, вчера в игре мы заработали больше очков в атаке, на блоке и на подаче. А проиграли – 1:3. Видно было, что проиграли на своих глупых ошибках. Договорились, что сегодня надо играть расслабленно, и не важно какой будет счёт. Было видно, что после первой партии мы стали играть хорошо и расслабленно. Тактически и технически правильно», — приводит слова Терзича пресс-служба «Динамо-Ак Барс».

Напомним, вчера, 11 апреля, завершился четвёртый матч между командами «Ленинградка» из Санкт-Петербурга и «Динамо-Ак Барс» из Казани. Победу со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:13) одержала казанская команда. По итогам серии «Динамо-Ак Барс» с общим счётом 3:1 обыграло «Ленинградку» и вышло в финал женской волейбольной Суперлиги.

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