«Волеро Ле-Канне» с 6 россиянками вышел в полуфинал чемпионата Франции, Котикова — MVP

Французский волейбольный клуб «Волеро Ле-Канне», в составе которого выступают россиянки Анна Котикова, Виктория Руссу, Анастасия Ляшко, Елизавета Кочурина, Алина Попова и Виктория Буркова, вышел в полуфинал национального чемпионата.
В четвертьфинале турнира команда провела серию из пяти матчей с «Вандёвр-ле-Нанси», которая завершилась со счётом 3:2 в пользу «Волеро».
В решающем матче клуб с россиянками в составе одержал победу со счётом 3:1 (25:18, 23:25, 25:23, 32:30). MVP матча признана Анна Котикова. Она принесла команде 28 очков при показателе полезности «+16». Виктория Руссу набрала 17 очков при показателе «+8», на счету Елизаветы Кочуриной 18 очков при показателе «+15».
В полуфинале чемпионата соперником «Волеро Ле-Канне» станет «Нептун де Нант». Первая встреча команд назначена на 13 апреля.