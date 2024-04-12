«Динамо» в напряжённом матче одолело «Белогорье», сравняв счёт полуфинальной серии ЧР

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Мужской волейбольный клуб «Белогорье» потерпел тяжёлое поражение от московского «Динамо» во втором матче их полуфинальной серии в рамках плей-офф PARI чемпионата России – 2023/2024 среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 3:2 (22:25, 25:18, 18:25, 25:17, 23:21) в пользу гостей.

Таким образом, «Динамо» сравняло счёт полуфинальной серии с «Белогорьем» (1-1). Серия переезжает в Москву, где команды встретятся вновь 15 апреля в 19:00 мск.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Второй матч:

«Динамо» (Москва) – «Белогорье» (Белгород) – 3:2 (22:25, 25:18, 18:25, 25:17, 23:21).

Отметим, что в другой серии за путёвку в финал борются «Зенит» (Казань) и «Факел» (Новый Уренгой). Казанцы ведут в серии со счётом 2-0.