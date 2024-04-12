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Полуфинал чемпионата России по волейболу — 2023/2024: Белогорье против Динамо

«Белогорье» впервые за 10 лет на шаг ближе к финалу волейбольного ЧР! LIVE
София Колодкина
МВК «Белогорье»
Комментарии
«Львы» вышли вперёд в серии до трёх побед.

Время второго матча в этом полуфинале: «Белогорье» вновь принимает «Динамо» после огненных пяти сетов на старте серии в Туле. Что будет в этот раз? Узнаем в лайве «Чемпионата» в 19:00.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/2 финала. 2-й матч
12 апреля 2024, пятница. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
2-я партия
1 : 0
Динамо М
Москва
Белогорье: Цепков, Жогов, Александров, Маслиев, Тетюхин, Брагин, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Заболотников, Кротков, Цзининь, Галимов
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Сёмышев, Соколов, Керминен, Лихошерстов
Кто забрал первый сет
Live София Колодкина
19:41 София Колодкина

А вот и эйс зарядил Чжэн — кошмарные 6:1 для москвичей.

19:40 София Колодкина

4:0 на старте второго сета за »львами». Константину Брянскому после ошибки Богдана пришлось менять того на новичка Никиту Зудина.

19:38 София Колодкина

Что по цифрам? 34% в нападении у «Белогорья», 42% — у «Динамо». Девять ошибок на подаче у гостей, у хозяев — три.

19:34 София Колодкина

Кто забрал первый сет

Два сетбола на мощной подаче Тетюхина, и блок хозяев реализовал первый же: втроём зачехлили Дениса Богдана — 25:22.

19:26 София Колодкина

Первая ошибка нападающего «Динамо» на старте всё же случилась. Цветан пробил поверх блока и отдал брейковое очко хозяевам — 20:18.

19:24 София Колодкина

Фото: Матч ТВ

А в этом эпизоде Мохамед не дотерпел и сыграл на стороне соперника. Теперь сеточные мячи просматривать можно — 17:16.

19:21 София Колодкина

Подняли москвичи обманный удар Маслиева, а Соколов сравнял — 16:16.

19:16 София Колодкина

Прикрыли Власова: далёкий мяч Илья не сумел перекинуть через сетку, и его отловил Порошин. Следом закрыли и Цветена Соколова. Второй блок принёс первый отрыв белгородцам на старте — 13:12.

19:11 София Колодкина
19:10 София Колодкина

Эх, Сергей Червяков с первой атаки угодил в руки блока москвичей, ещё и Антон Сёмышев проскочил между тройным блоком — 9:6 за гостями.

19:07 София Колодкина

Брейковое очко после неудачного обманного удара Павла Тетюхина вернули себе гости — 3:5. Но хорошую подачу связующего не принял Илья Власов, и «львы» сравняли.

19:01 София Колодкина

У москвичей всё неизменно:

19:00 София Колодкина

Роман Порошин в составе. В пятом сете прошлого матча он чувствовал дискомфорт и уступил место Евгению Жогову. Любопытно, в шестёрке и Станислав Маслиев, а не Чжэн Циньвэнь.

18:52 София Колодкина
18:51 София Колодкина

Лишь напомню, казанский «Зенит» не испытал проблем в домашних матчах в первом полуфинале: оба раза они закрыли «Факел» со счётом 3:0.

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18:49 София Колодкина

Всем привет! Начинаем следить за вторым полуфиналом здесь.

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