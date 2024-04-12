«Белогорье» впервые за 10 лет на шаг ближе к финалу волейбольного ЧР! LIVE

Время второго матча в этом полуфинале: «Белогорье» вновь принимает «Динамо» после огненных пяти сетов на старте серии в Туле. Что будет в этот раз? Узнаем в лайве «Чемпионата» в 19:00.
А вот и эйс зарядил Чжэн — кошмарные 6:1 для москвичей.
4:0 на старте второго сета за »львами». Константину Брянскому после ошибки Богдана пришлось менять того на новичка Никиту Зудина.
Что по цифрам? 34% в нападении у «Белогорья», 42% — у «Динамо». Девять ошибок на подаче у гостей, у хозяев — три.
Кто забрал первый сет
Два сетбола на мощной подаче Тетюхина, и блок хозяев реализовал первый же: втроём зачехлили Дениса Богдана — 25:22.
Первая ошибка нападающего «Динамо» на старте всё же случилась. Цветан пробил поверх блока и отдал брейковое очко хозяевам — 20:18.
Фото: Матч ТВ
А в этом эпизоде Мохамед не дотерпел и сыграл на стороне соперника. Теперь сеточные мячи просматривать можно — 17:16.
Подняли москвичи обманный удар Маслиева, а Соколов сравнял — 16:16.
Прикрыли Власова: далёкий мяч Илья не сумел перекинуть через сетку, и его отловил Порошин. Следом закрыли и Цветена Соколова. Второй блок принёс первый отрыв белгородцам на старте — 13:12.
Эх, Сергей Червяков с первой атаки угодил в руки блока москвичей, ещё и Антон Сёмышев проскочил между тройным блоком — 9:6 за гостями.
Брейковое очко после неудачного обманного удара Павла Тетюхина вернули себе гости — 3:5. Но хорошую подачу связующего не принял Илья Власов, и «львы» сравняли.
У москвичей всё неизменно:
Роман Порошин в составе. В пятом сете прошлого матча он чувствовал дискомфорт и уступил место Евгению Жогову. Любопытно, в шестёрке и Станислав Маслиев, а не Чжэн Циньвэнь.
Лишь напомню, казанский «Зенит» не испытал проблем в домашних матчах в первом полуфинале: оба раза они закрыли «Факел» со счётом 3:0.
Всем привет! Начинаем следить за вторым полуфиналом здесь.