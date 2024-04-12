«Львы» вышли вперёд в серии до трёх побед.

«Белогорье» впервые за 10 лет на шаг ближе к финалу волейбольного ЧР! LIVE

Время второго матча в этом полуфинале: «Белогорье» вновь принимает «Динамо» после огненных пяти сетов на старте серии в Туле. Что будет в этот раз? Узнаем в лайве «Чемпионата» в 19:00.