Источник: Алекно подписал контракт с петербургским «Зенитом»

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Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Владимир Алекно будет главным тренером петербургского «Зенита» в сезоне-2024/2025, сообщает «БО Спорт».

По информации издания, тренер уже договорился с боссами «Зенита», подписал контракт и занялся формированием состава на следующий сезон.

Детали его контракта с «Зенитом» пока неизвестны.

Напомним, Алекно возглавлял сборную России (2007–2008, 2011–2012, 2015–2016). Под руководством специалиста российская национальная команда завоевала золото на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Также Алекно привёл сборную к победе в Мировой лиге (2011), на Кубке мира (2011) и к бронзе Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Помимо сборной России, Алекно тренировал национальную команду Ирана, московское «Динамо» и казанский «Зенит».