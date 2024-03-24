«Я бы не поехал». Алекно — об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже

Тренер Владимир Алекно, под руководством которого мужская сборная России по волейболу выиграла Олимпиаду-2012, поделился мнением о возможном участии российских спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Коротко от себя отвечу: «Я бы не поехал». Сами подумайте, спортсмены готовятся в России. А кого они там будут представлять? Свою мечту осуществлять, да? Немаловажно, но есть другая сторона медали. Не в это время. Ещё раз говорю: «Я бы не поехал», – сказал Алекно в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.