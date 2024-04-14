Тетюхин — о серии с «Динамо»: теперь едем в Москву. Я понимаю, что там нас могут закопать

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин прокомментировал игру своей команды в полуфинальной серии мужской Суперлиги с московским «Динамо».

«Команды включают внутренние ресурсы, но в целом это не сильное имеет значение до пятой партии, когда команды выходят в равных условиях. Где-то один мяч, одно касание, которое могло повернуть матч. «Динамо» лучше сыграло, чем в первой игре. Здоровский матч! Чувствуется равная игра на протяжении всего матча даже в розыгрышах. Болельщики гнали вперед. Одно удовольствие играть при такой поддержке. Игра была качественная, эмоциональная и хорошая. Теперь едем в Москву. Серия ещё не закончилась — только 1:1. Я понимаю, что там нас могут закопать, но мы будем готовиться так же упорно, давать бой, а там уже судьба-матушка решит, что с нами делать. Едем без какого-то упадка настроения биться, бороться и рассчитываем только на победу», — приводит слова Тетюхина пресс-служба «Белогорья».

Напомним, 12 апреля, состоялся напряжённый матч, закончившийся тай-брейком. Со счётом 23:21 в тай-брейке победу одержало московское «Динамо». Счёт в полуфинальной серии команд — 1-1.