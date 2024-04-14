«Её вообще не было в игре». Тренер «Локомотива» упрекнул Каракурт после матча с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» из Калининграда Радослав Арсов прокомментировал игру своей команды с московским «Динамо» в полуфинальной серии женской Суперлиги.

«Мы упустили свои моменты в первой и второй партиях. Но мы, по сути, играли без нашей основной диагональной Эбрар Каракурт, её вообще не было в игре. Невозможно играть против «Динамо» без основного нападающего. Затем мы подстроились, вернулись в игру. Две партии сыграли здорово, 2-2. И вот тай-брейк, а мы знаем, что это рулетка. Игры плей-офф тяжёлые, надо подумать, как восстановиться. Нужно убрать эмоции, чтобы не переживали, надо остаться с чистой головой. Завтра нас ждёт ещё одна битва», — приводит слова Арсова пресс-служба «Локомотива».

13 апреля состоялся четвёртый матч серии полуфинала плей-офф чемпионата России, который завершился победой «Динамо» со счётом 3:2 (25:20, 25:22, 14:25, 23:25, 15:11). Сейчас общий счёт серии — 2-2. Пятый, решающий матч между командами состоится в Москве 14 апреля.