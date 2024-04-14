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«Её вообще не было в игре». Тренер «Локомотива» упрекнул Каракурт после матча с «Динамо»

«Её вообще не было в игре». Тренер «Локомотива» упрекнул Каракурт после матча с «Динамо»
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Главный тренер «Локомотива» из Калининграда Радослав Арсов прокомментировал игру своей команды с московским «Динамо» в полуфинальной серии женской Суперлиги.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . 1/2 финала. 4-й матч
13 апреля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив
Калининградская область
Динамо М: Пипунырова, Пушина, Гончарова, Синицына, Капустина, Евдокимова, Перейра, Старцева, Полякова, Хабибрахманова, Курило, Жаброва, Подкопаева
Локомотив: Любушкина, Синкевич, Трофименко, Попович, Зайцева, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Каракурт

«Мы упустили свои моменты в первой и второй партиях. Но мы, по сути, играли без нашей основной диагональной Эбрар Каракурт, её вообще не было в игре. Невозможно играть против «Динамо» без основного нападающего. Затем мы подстроились, вернулись в игру. Две партии сыграли здорово, 2-2. И вот тай-брейк, а мы знаем, что это рулетка. Игры плей-офф тяжёлые, надо подумать, как восстановиться. Нужно убрать эмоции, чтобы не переживали, надо остаться с чистой головой. Завтра нас ждёт ещё одна битва», — приводит слова Арсова пресс-служба «Локомотива».

13 апреля состоялся четвёртый матч серии полуфинала плей-офф чемпионата России, который завершился победой «Динамо» со счётом 3:2 (25:20, 25:22, 14:25, 23:25, 15:11). Сейчас общий счёт серии — 2-2. Пятый, решающий матч между командами состоится в Москве 14 апреля.

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