Тренер «Динамо» — о серии с «Локомотивом»: победит тот, у кого осталось больше сил

Старший тренер московского «Динамо» Дмитрий Дьяков прокомментировал игру своей команды с «Локомотивом» из Калининграда в полуфинальной серии женской Суперлиги.
«Мы уже второй раз хорошо начинаем матч, первые две партии. Но затем у нас произошёл провал в нападении. Именно это стало причиной проигрыша в третьем и четвёртом сетах. Девчонки молодцы, дожали пятую партию, выравняли счёт в серии. Победит тот, у кого осталось больше сил. Надеюсь, это будем мы», — приводит слова Дьякова пресс-служба московского «Динамо».
13 апреля состоялся четвёртый матч серии полуфинала плей-офф чемпионата России, который завершился победой «Динамо» со счётом 3:2 (25:20, 25:22, 14:25, 23:25, 15:11). Сейчас общий счёт серии — 2-2. Пятый, решающий матч между командами состоится в Москве 14 апреля.
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