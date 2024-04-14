Диагональный «Зенита» Виктор Полетаев высказался о конкуренции с Владиславом Бабкевичем

Волейболист «Зенита» из Санкт-Петербурга Виктор Полетаев высказался о конкуренции с Владиславом Бабкевичем на позиции диагонального.

«Посмотрим, время покажет, что из этого получится. В любом случае у команды будет одна цель – побеждать. Как бы там всё ни сложилось, я думаю, что игровая практика будет и у него, и у меня», — приводит слова Полетаева пресс-служба «Зенита».

Напомним, в мае 2022 года Полетаев получил рецидив травмы колена, из-за чего пропустил два сезона. Игрок проходил лечение в Севилье (Испания).

Отметим, что вчера, 13 апреля, стало известно, что бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Владимир Алекно будет главным тренером петербургского «Зенита» в сезоне-2024/2025.