«Копили силы». Блокирующая «Локомотива» — о победе над «Динамо» и выходе в финал

Центровая доигровщица волейбольного «Локомотива » из Калининграда Екатерина Любушкина прокомментировала победу над «Динамо» из Москвы, заявив, что они пытались накопить и сохранить силы перед игрой.

«Безумно эмоциональный матч выдался, нервный, очень ответственный, потому что это была пятая игра. Соперник вчера выиграл, и сегодня голова была как чайник (улыбается). Очень хотелось выиграть, мы были очень мотивированы. Мы даже в спортзал сегодня не ездили, чтобы не тратить лишние силы. Просто растяжечка была — и всё. Копили силы, чтобы полностью выложиться во время матча.

Тренер попросил обязательно завладеть инициативой, с первых же мячей, брать первую партию, а потом от неё отталкиваться. Наша команда — все умнички, мы всё сделали, боролись за каждый мяч, бежали, разбивались. Безумный матч, конечно, получился. Я очень рада и счастлива, что наша команда сегодня была как стена. Несмотря на усталость, болячки, девочки сделали своё дело. Стояли плечом к плечу — это очень важно в такие ответственные моменты. Я очень рада, что мы добились результата, к которому шли все эти пять игр. Я очень счастлива, что мы вышли в финал", — передаёт слова Любушкиной корреспондент «Чемпионата» Елена Коваленко.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата, «Динамо» удерживал преимущество, возглавляя турнирную таблицу. Теперь Калининградкам предстоит встретиться с «Динамо-Ак Барс» из Казани.