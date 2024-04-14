«Это победа, значит мы лучше». Доигровщица «Локомотива» — о матче с «Динамо»

Доигровщица калининградского «Локомотива» Ксения Парубец заявила, что их команда была лучше «Динамо» по всем показателям в пятом матче серии 1/2 финала плей-офф Суперлиги (3-2).

«Сложно оценивать, а зачем вообще оценивать? Это победа, значит мы лучше. В чём были лучше? Да во всём, мне кажется, мы же победили. Почему отпустили конец третьей партии? Это игра, и там тоже стоят люди, и они тоже борются за выход в финал, но мы оказались сильнее. Как психологически настраивались на игру? Как будто это первая игра, её нужно выигрывать и всё.

Можно ли сказать, что эта полуфинальная серия была как финальная по напору и накалу? Если бы это был финал, то было бы красиво, но полуфинал тоже ничего», — сказала Парубец в послематчевом комментарии.

Напомним, «Локомотив» вышел в финал чемпионата России по волейболу среди женщин. Теперь калининградки встретятся с казанскими волейболистками из «Динамо-Ак Барс».