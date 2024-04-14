Главный тренер «Локомотива» Радослав Арсов высказался о матче с «Динамо» М

Главный тренер калининградского «Локомотива» Радослав Арсов остался доволен результатами своих подопечных в пятом матче серии с «Динамо» и заявил, что его команда обыграла соперника по абсолютно всем показателям.

«Что стало сегодня решающим? Дух, командная работа, которую мы все вместе сделали. Вернулась диагональная Эбрар Каракурт в полную силу. Все замены, которые вышли, сделали свою работу, поверили, вчера пообщались, успокоились и сказали, что должны терпеть. Хочу поздравить целый Калининград, всех наших болельщиков. Начали сезон очень тяжело, очень сложная ситуация, а сегодня мы дошли до финала. Я считаю, что сегодняшнюю игру мы выиграли во всех элементах «Динамо». Это показывает, что мы заслужили этот финал», — сказал Арсов в послематчевом комментарии.

Главный тренер также добавил, что команда готова и к финалу, потому что у них за спиной самая напряжённая на их памяти серия, где за семь дней сыграно пять матчей и сделано два перелёта.

Напомним, сегодня подопечные Арсова обыграли московское «Динамо» в полуфинале чемпионата России и вышли в финал, где встретятся с «Динамо Ак-Барс».