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Наталия Гончарова извинилась перед болельщиками за поведение в матче против «Локомотива»

Российская волейболистка Наталия Гончарова и ЖВК «Динамо» (Москва) принесли извинения перед болельщиками за поведение в матче полуфинала женской PARI Суперлиги с калининградским «Локомотивом». В конце встречи лидер гостей Эбрар Каракурт совершила выкрики у сетки в адрес соперниц. На эти действия Гончарова парировала турчанке резким жестом.

«Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) и капитан команды Наталия Гончарова приносят свои официальные извинения болельщикам и зрителям трансляции пятого полуфинального матча серии плей-офф Суперлиги, состоявшегося 14 апреля в Москве с «Локомотивом» (Калининградская область).

Мы сожалеем о несдержанности в ответ на непрекращавшиеся провокации со стороны игроков команды соперника в течение всей серии матчей», — приводит текст заявления пресс-служба клуба.

В ЖВК «Динамо» отметили, что опубликуют элементы неспортивного поведения гостей встречи и поделятся деталями инцидента.