Скандал в российском волейболе: конфликт Гончаровой и Каракурт дошёл до высшей точки

В драматичной полуфинальной серии женской волейбольной Суперлиги калининградский «Локомотив» превзошёл московское «Динамо» – 3-2. Лидеры чемпионата России устроили настолько грандиозную по накалу страстей битву, что даже после её окончания эмоции зашкаливали. Это привело к открытому конфликту между звёздами команд – Наталией Гончаровой и Эбрар Каракурт.

После игры страсти кипели не на шутку.

Сперва момент конфликта между Гончаровой и Каракурт почти никто не заметил, ведь произошёл он во время празднования «Локомотивом» победы. Большинство болельщиков обратили на инцидент внимание после публикации видео с заключительной подачей в социальных сетях.

На кадрах видно, что Эбрар очень эмоционально отреагировала на победу: упала на колени перед сеткой и кричала что-то в сторону волейболисток «Динамо». Видимо, это не слишком понравилось Гончаровой, потому что она ответила турчанке неким резким жестом. Качество видео не позволяет судить об этом точно, но, вероятно, Наталия показала средний палец.

Эбрар Каракурт (в центре) Фото: ЖВК «Локомотив»

Инцидент вызвал бурные споры между фанатами «Локо» и «Динамо» в соцсетях. Люди активно обсуждают, кто же виноват в этой ситуации.

«Гончарова в конце показала недостойный жест в адрес «Локомотива», надо расследовать и наказать!» – написал болельщик железнодорожниц.

«Она, скорее всего, Каракурт показала и правильно сделала», – ответил ему фанат «Динамо».

«Девушки на эмоциях, не осуждаю, серия выдалась очень тяжелой», – оправдывал участниц инцидента ещё один поклонник волейбола.

А нейтральный зритель горячего матча требовал всех наказать: «Вынести дисциплинарное замечание обоим, чтобы другим неповадно было».

Сами Гончарова и Каракурт, «Динамо» и «Локомотив», а также Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) стычку между спортсменками на данный момент никак не прокомментировали. Время покажет, выльется ли этот эпизод в какое-то разбирательство или останется предметом спора в соцсетях.

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