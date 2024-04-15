Каракурт попала в символическую сборную полуфинальной серии женской Суперлиги

Стала известна символическая сборная полуфинальной серии волейбольной PARI Суперлиги среди женщин.

Самым ценным игроком была признана волейболистка «Динамо Ак-Барс» Брайелин Мартинес. На позициях блокирующего отметились Ангелина Лазаренко, выступающая за ЖВК «Динамо Ак-Барс», и Виктория Пушина из ЖВК «Динамо». Лучшими доигровщицами признаны Татьяна Толок («Локомотив») и Ирина Капустина («Динамо»). В символической сборной также оказались либеро Анна Подкопаева («Динамо»), связующая Ирина Филиштинская и диагональная Эбрар Каракурт (обе — «Локомотив»). Лучшим тренером был признан рулевой «Локомотива» Радослав Арсов.

Ранее стало известно, что волейболистка «Динамо» Наталия Гончарова принесла извинения перед болельщиками за поведение в матче против «Локомотива».