ЖВК «Динамо» обвинил калининградский «Локомотив» в пропаганде ЛГБТ*

Пресс-служба женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) на официальном сайте опубликовала текст под названием «Хватит это терпеть!», в котором обвинила волейболисток калининградского «Локомотива» в непристойном поведении в пятом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России. Текст вышел в разделе «Прямая речь с Еленой Годиной».

«Вчера наша команда проиграла решающий пятый матч полуфинальной серии плей-офф калининградскому «Локомотиву» и теперь поборется только за бронзовые медали чемпионата России – 2024. К сожалению, было упущено много возможностей, совершено большое количество неточностей в течение всей серии встреч. Конечно, мы будем работать над этим, но прошлое не вернуть и уже не исправить. Сегодня мы отступили!

Эти дни мы находились под беспрецедентным давлением со всех сторон, не хватило стойкости, выдержки, в чём-то даже характера и боевитости. Но я хочу сегодня коснуться другой очевидной всем темы, о которой, увы, все предпочитают молчать. Главной задачей российского волейбольного сообщества и официальных руководящих органов является популяризация волейбола в нашей стране. Мы ограничимся женской частью этого вида спорта, который отмечал вековой юбилей в прошлом году.

ЛГБТ* в России на законодательном уровне признано экстремистской организацией, запрещена пропаганда этого отклонения от традиционных ценностей среди молодёжи. Однако, к нашему стыду, в трансляциях волейбольных матчей крупным планом демонстрируются чудовищные жесты, имитирующие половой акт в исполнении игроков калининградского «Локомотива», направленные в сторону команд соперников, однополые поцелуи в губы и прочие мерзости.

Кадр из трансляции Фото: Из заявления ЖВК «Динамо» / vldinamo.ru

Кадр из трансляции Фото: Из заявления ЖВК «Динамо» / vldinamo.ru

В спортивные залы приходит большое количество семей с детьми, будущие поколения волейболисток. Арбитры матчей в течение всего сезона не сделали ни одного даже замечания за подобное поведение, которое однозначно квалифицируется как безнаказанность и вседозволенность в демонстрации полнейшего пренебрежения культурой и моральными ценностями нашей страны.

Из заявления ЖВК «Динамо» Фото: vldinamo.ru

Хуже, что всё это встречает одобрение со стороны партнёрш по команде, которые рядятся в сатанинские обличья, при этом трое из игроков «Локомотива» воспитывают собственных детей!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте волейбольного клуба «Динамо».

Напомним, «Динамо» проиграло калининградскому «Локомотиву» в полуфинальной серии плей-офф чемпионата России и будет бороться за бронзовые медали соревнований. В финальной серии плей-офф турнира калининградский «Локомотив» сыграет с клубом «Динамо-Ак Барс».

* международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещённая в России.