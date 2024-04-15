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«Зенит-Казань» вышел в финал мужской Суперлиги, уверенно обыграв «Факел»

«Зенит-Казань» вышел в финал мужской Суперлиги, уверенно обыграв «Факел»
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Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал уверенную победу над новоуренгойским «Факелом» в третьем матче полуфинальной серии в рамках плей-офф PARI чемпионата России – 2023/2024 среди команд Суперлиги.

Встреча, прошедшая на стадионе «Звёздный» в Новом Уренгое, завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:16, 25:17) в пользу гостей. Таким образом, казанский «Зенит» одержал победу в серии со счётом 3-0 и вышел в финал плей-офф чемпионата России.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/2 финала. 3-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Факел
Новый Уренгой
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Факел: Дикарев, Ковальчук, Гранкин, Динейкин, Данани, Мельников, Андреев, Юцевич, Крот, Капранов, Вышников, Эннс, Пипуныров
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Второй матч:

«Зенит-Казань» (Казань) – «Факел» (Новый Уренгой) – 3:0 (25:20, 25:16, 25:17).

Отметим, что в другой серии за путёвку в финал борются «Динамо» (Москва) и «Белогорье» (Белгород).

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