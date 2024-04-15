Доигровщица «Динамо» Перейра: неуважение к сопернику противоречит спортивным ценностям

Олимпийская чемпионка, доигровщица московского «Динамо» Наталия Перейра высказалась о неуважении в спорте по итогам полуфинальной серии женской волейбольной Суперлиги с калининградским «Локомотивом».

«Спорт — это соперничество, это победы и поражения. Каждый спортсмен стремится к победе, однако всё не сводится исключительно к этому. Спорт – это также уважение, этика, партнёрство, честная игра, мастерство, честность.

Спорт учит работать сообща, уважать иерархию, делает храбрым. Спорт учит многим вещам, и, когда мы видим, как другие неуважительно относятся к сопернику, это переходит все границы. Это противоречит всем ценностям. Неуважение к коллегам — это ещё и неуважение ко всему спортивному сообществу. Неуважение к спортивному сообществу — это к обществу в целом. Спорт вдохновляет детей, подростков, взрослых и пожилых людей. Спортсмены должны быть примерами для подражания. Если спорт учит нас всему этому, то что говорить, когда кто-то игнорирует все эти ценности, чтобы потешить собственное эго?» — написала волейболистка в своих социальных сетях.

Напомним, вчера, 14 апреля, состоялся последний, пятый матч серии полуфинала плей-офф чемпионата России, который завершился победой «Локомотива» со счётом 3:1 (25:19, 27:25, 24:26, 25:18). Общий счёт серии — 3-2 в пользу калининградской команды.