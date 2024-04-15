Губерниев: нам предстоит пройти между Сциллой и Харибдой, а дорогу укажет ЖВК «Динамо»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал вокруг обвинений женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) в адрес калининградского «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*.

«Я согласен с волейбольным «Динамо». Подобные мерзости и сатанизм не должны пройти! То, что мы видим на площадке, когда обнимаются женщины, когда после удачной комбинации они могут даже друг друга поцеловать… Более того, теперь я прекрасно понимаю, насколько чудовищно ведут себя футболисты, которые обнимаются после забитого гола.

Московское «Динамо» вскрыло нарыв, болевую точку. Боже ты мой, я не предполагал, где мы находимся! Это Содом и Гоморра! Нам ещё предстоит пройти между Сциллой и Харибдой, а дорогу нам укажет женская команда «Динамо» Москва. Спасибо вам большое за эту статью! Вы — наши пилигримы! Ведите нас, ибо слепцы мы, не ведаем, что творим», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

* международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещённая в России.