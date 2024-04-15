Гендиректор ЖВК «Динамо» прокомментировал инцидент в матче Суперлиги с «Локомотивом»

Генеральный директор ЖВК «Динамо» Владимир Зиничев прокомментировал инцидент, произошедший на полуфинальном матче женской PARI Суперлиги между московским клубом и калининградским «Локомотивом».

«Вчера состоялся пятый матч полуфинальной серии, который мы, к сожалению, проиграли. Говорят, что проигравшие любят оправдываться, но тут есть объективные причины. Плей-офф чемпионата страны в этом году получился смазанным, совсем не таким, как было утверждено регламентом.

К сожалению, из-за трагических событий в «Крокусе» ранее утверждённый календарь, к которому готовились команды, изменился. В Москве не нашлось свободного зала, чтобы играть в волейбол в новые даты, и в итоге получилось так, что мы, победители регулярного первенства, были вынуждены играть второй матч в Калининграде, хотя должны были провести его на домашней площадке. Также не было предусмотренных регламентом выходных между матчами. Но у меня нет претензий ни к «Локомотиву», ни к ВФВ, мы все стали жертвой обстоятельств.

Были и вопросы по судейству, я обращался в директорат соревнований с конкретными претензиями после второго матча серии. Могу, если хотите, предъявить официальное письмо.

Я поздравляю «Локомотив» с тем, что они прошли в финал. Думаю, для них это большой успех, несмотря на то что они заняли четвёртое место в регулярном чемпионате. Здесь вопросов нет.

Но на протяжении всей серии мы видели проявление неуважительного отношения к «Динамо» со стороны соперника. К сожалению, в последней игре и наш игрок не сумел выдержать постоянных провокаций. Эмоции зашкаливали, сами понимаете, на кону стоял выход в финал. И Наталия Гончарова показала неприличный жест в ответ на жесты команды соперника. В ответ ей такой же жест показала Валерия Зайцева. Все, кто смотрел матчи, эти провокации со стороны игроков «Локомотива» видели. У нас есть эта подборка, мы её выложим для своих болельщиков. Красоты в ней нет, но она объясняет несдержанность нашего капитана, которой такое поведение вообще несвойственно. Сегодня на нашем официальном сайте мы извинились перед зрителями за это», — сказал Зиничев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.