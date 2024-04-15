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Волейболисты «Белогорья» проиграли второй матч подряд в полуфинальной серии ЧР с «Динамо»

Волейболисты «Белогорья» проиграли второй матч подряд в полуфинальной серии ЧР с «Динамо»
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Мужской волейбольный клуб «Белогорье» потерпел второе подряд поражение от московского «Динамо» в рамках полуфинальной серии плей-офф PARI чемпионата России – 2023/2024 среди команд Суперлиги. Встреча (третья по счёту) прошла в Москве и завершилась со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 21:25, 25:20) в пользу хозяев.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/2 финала. 3-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Белогорье
Белгород
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Сёмышев, Соколов, Керминен, Лихошерстов
Белогорье: Чекмизов, Цепков, Жогов, Александров, Маслиев, Тетюхин, Брагин, Аль Хачдади, Червяков, Подребинкин, Заболотников, Кротков, Цзининь, Галимов

Таким образом, «Динамо» вышло в лидеры в борьбе за путёвку в финал ЧР в серии с «Белогорьем» (2-1).

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Третий матч:

«Динамо» (Москва) – «Белогорье» (Белгород) – 3:1 (25:23, 25:20, 21:25, 25:20).

Отметим, что сегодня, 15 апреля, определился первый финалист ЧР по волейболу среди мужчин. Им стал казанский «Зенит», который в своей серии разгромил «Факел» (Новый Уренгой) со счётом 3-0, не проиграв ни одного сета.

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