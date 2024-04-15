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В «Локомотиве» впервые отреагировали на обвинения «Динамо» в непристойном поведении

Женский волейбольный клуб «Локомотив» (Калининград) впервые отреагировал на скандальные обвинения в свой адрес со стороны московского «Динамо».

Напомним, проиграв «Локомотиву» в полуфинальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги со счётом 3-2, руководство «Динамо» опубликовало обвинения в адрес соперниц. В частности, оно посчитало, что соперницы своим вызывающим поведением пропагандируют ЛГБТ*.

«Спасибо ЖВК «Динамо» за эмоции! Отличный получился полуфинал! Настоящее украшение всего чемпионата», — говорится в официальном телеграм-канале клуба.

После этого «Локомотив» сделал репост видео, которое опубликовало «Динамо». «Эпизоды неспортивного поведения соперников во время полуфинальной серии PARI Cуперлиги», — подписало «Динамо» данный ролик.

Видео доступно в телеграм-канале ЖВК «Динамо». Права на видео принадлежат ВФВ.

* международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещённая в России.