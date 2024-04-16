Опубликована символическая сборная первого тура плей-аута мужской Суперлиги

Стала известна символическая сборная первого тура плей-аута мужской PARI Суперлиги по волейболу.

Самым ценным игроком тура был признан Роман Поталюк из МВК «Урал», а лучшим тренером стал рулевой МВК «Динамо-ЛО» Александр Климкин. На позициях блокирующего отметились Егор Якутин (МВК «Урал») и Константин Панасенко (МВК «АСК»). Лучшими доигровщиками стали Максим Богатко (МВК «Шахтёр») и Дмитрий Макаренко (МВК «Нефтяник»). В символическую сборную попали связующий МВК «Урал» Александр Бутько, диагональный МВК «Газпром-Югра» Вячеслав Руднев и либеро МВК «Нова» Никита Ерёмин.

Ранее определились финалисты плей-офф за 5–8-е места мужской Суперлиги. «Зенит» сыграет за пятое место в Суперлиге с новосибирским «Локомотивом». Кемеровский «Кузбасс» сразится с красноярским «Енисеем» в серии за седьмое место.