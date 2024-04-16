Гамова — о заявлении «Динамо»: это всё высосано из пальца, примите факт проигрыша достойно

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская волейболистка Екатерина Гамова прокомментировала скандал, который случился между московским «Динамо» и калининградским «Локомотивом».

«Вся эта ситуация, которую сейчас спровоцировала команда «Динамо» (Москва) в лице Елены Годиной, на самом деле просто смешна. Я ради интереса пересмотрела видео с той игры, хотя я её смотрела, и во время просмотра игры я ничего такого не увидела, чтобы меня что-то шокировало. То, что там Юлия Бровкина запрыгнула на Каракурт, в этом тоже я ничего не вижу такого. Потому что это часто бывает во всех видах спорта – и футбол, и баскетбол, волейбол, и у мужских команд очень часто либеро запрыгивает на своих нападающих, тем самым празднуя очередной выигрышный матч.

Это всё высосано из пальца на фоне того, что команда проиграла. Будьте выше этого, вы проиграли, примите этот факт и с достоинством выйдите из этой ситуации. А то, что сейчас происходит, это какое-то, знаете, дешёвое мыльное шоу. Ну просто уже нечем ответить, и вот решили какую-то грязь развести», — приводит слова Гамовой «Комсомольская правда».

Напомним, проиграв «Локомотиву» в полуфинальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги со счётом 2-3, руководство «Динамо» опубликовало обвинения в адрес соперниц.