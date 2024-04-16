Брянский — о серии с «Белогорьем»: это забег на истощение для обеих команд

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал домашний матч команды в рамках полуфинальной серии плей-офф PARI чемпионата России – 2023/2024 среди команд Суперлиги с «Белогорьем».
«Мы были стабильнее в трёх выигранных партиях. Совершенно необязательно, конечно, было проигрывать третий сет. Там мы сбавили, а соперник, в свою очередь, начал рисковать, и у него многое получалось. Теперь двигаемся дальше. Понятно, что это забег на истощение для обеих команд, готовимся к следующему матчу», — приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо».
Встреча (третья по счёту) прошла в Москве и завершилась со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 21:25, 25:20) в пользу хозяев. Таким образом, «Динамо» вышло в лидеры в борьбе за путёвку в финал ЧР в серии с «Белогорьем» (2-1).
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