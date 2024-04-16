Тренер «Белогорья» Волков: «Динамо» — одна из сильнейших команд Суперлиги

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков прокомментировал гостевой матч команды в рамках полуфинальной серии плей-офф PARI чемпионата России – 2023/2024 среди команд Суперлиги с московским «Динамо».

«Результат, понятно, что проиграли — не очень хорошо для нас. В любом случае команда боролась, билась, все играли. Это хороший опыт для ребят, в полуфинале тем более. Давайте не забывать, что „Динамо“ — одна из сильнейших команд Суперлиги. Плюс не люблю об этом говорить, но потеря связующего, молодые ребята, не сыгранные, основной состав с этим связующим не особо сыгран. Что-то не получалось, особенно в атаке тяжело было ребятам, но при этом боролись, держали какой-то уровень, поэтому они все молодцы», — приводит слова Волкова пресс-служба «Белогорья».

Встреча (третья по счёту) прошла в Москве и завершилась со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 21:25, 25:20) в пользу хозяев. Таким образом, «Динамо» вышло в лидеры в борьбе за путёвку в финал ЧР в серии с «Белогорьем» (2-1).