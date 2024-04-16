Богдан — о победе над «Белогорьем»: у соперника сказалось отсутствие связующего Порошина

Доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан прокомментировал домашний матч команды в рамках полуфинальной серии плей-офф PARI чемпионата России – 2023/2024 среди команд Суперлиги с «Белогорьем».

«В прошлом матче победили в пяти сетах, на этот раз в четырёх. Надеюсь, что подобная тенденция сохранится. Конечно, сегодня сказалось отсутствие связующего Романа Порошина у соперника. Весь сезон он был у Белгорода мозговым центром и получил травму в столь важный момент. Желаю ему здоровья, ну а нашу команду хочу поздравить с победой», — приводит слова Богдана пресс-служба московского «Динамо».

Встреча (третья по счёту) прошла в Москве и завершилась со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 21:25, 25:20) в пользу хозяев. Таким образом, «Динамо» вышло в лидеры в борьбе за путёвку в финал ЧР в серии с «Белогорьем» (2-1).