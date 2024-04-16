ВФВ впервые отреагировала на скандальный инцидент между «Динамо» и «Локомотивом»

Всероссийская федерация волейбола прокомментировала ситуацию, произошедшую между женскими волейбольными клубами «Локомотив» (Калининград) и «Динамо» (Москва).

«Дорогие подписчики! Мы понимаем, что инцидент, произошедший на одном из последних матчей женской Pari Суперлиги и после него, произвёл широкий общественный резонанс, но быть площадкой для бесконечных споров мы не хотим. Ещё раз призываем относиться друг к другу с уважением. В случае повторения споров и скандалов в чате мы будем вынуждены закрыть комментарии. Спасибо!» — сообщается в заявлении ВФВ.

Напомним, проиграв «Локомотиву» в полуфинальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги со счётом 3-2, руководство «Динамо» опубликовало обвинения в адрес соперниц. В частности, оно посчитало, что соперницы своим вызывающим поведением пропагандируют ЛГБТ*.

* международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещённая в России.