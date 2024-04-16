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Руководство новосибирского «Локомотива» опровергло трансфер Эрвена Нгапета

Руководство новосибирского «Локомотива» опровергло трансфер Эрвена Нгапета
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Доигровщик сборной Франции Эрвен Нгапет не будет выступать за новосибирский «Локомотив». Информацию подтвердил генеральный директор клуба Роман Станиславов. Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала, что волейболист может пополнить состав российской команды в новом сезоне.

«Его не будет в клубе», — приводит слова Станиславова ТАСС.

Напомним, 33-летний Эрвен Нгапет за время своей профессиональной карьеры в волейболе имел возможность играть во многих странах: Франции («Тур»), Италии («Пьемонт» и «Модена»), России («Кузбасс» Кемерово, «Зенит» Казань) и Иране («Пайкан» Тегеран). Текущий сезон французский волейболист проводит в турецком чемпионате. У Нгапета годовой контракт с клубом «Халкбанк Анкара».

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