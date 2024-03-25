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Эрвен Нгапет может стать игроком новосибирского «Локомотива»

Эрвен Нгапет может стать игроком новосибирского «Локомотива»
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Доигровщик сборной Франции Эрвен Нгапет может пополнить состав новосибирского «Локомотива», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Текущий сезон французский волейболист проводит в турецком чемпионате. У Нгапета годовой контракт с клубом «Халкбанк Анкара». Свой переход в чемпионат Турции Нгапет объяснил улучшенными возможностями для подготовки к предстоящим домашним Олимпийским играм – 2024 в Париже. До перехода в «Халкбанк Анкара» волейболист выступал за итальянскую «Модену».

Напомним, Эрвен Нгапет за время своей профессиональной карьеры в волейболе имел возможность играть во многих странах: Франции («Тур»), Италии («Пьемонт» и «Модена»), России («Кузбасс» Кемерово, «Зенит» Казань) и Иране («Пайкан» Тегеран).

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