Инесса Коркмаз: игроки «Локомотива» стали позволять себе много вольностей

Серебряный призёр Олимпийских игр и чемпионка Европы по волейболу Инесса Коркмаз рассказала о своём отношении к поведению турчанки Эбрар Каракурт и всего «Локомотива», а также о проблеме с культурой в современном волейболе.

«Когда только появилась новость о переходе Эбрар в «Локомотив», я с трудом представляла, как она будет играть в чемпионате России. В Турции, в Италии, да и в составе сборной она порой вела себя очень вызывающе. Шёл сезон, всё было прилично, но в какой-то момент игроки «Локомотива» стали позволять себе много вольностей, которые в конце концов привели к тому, что мы увидели.

Я не хочу зацикливать всё на имени одной Каракурт. Она могла вести себя вызывающе, но это не значит, что остальные должны были поддерживать подобное поведение. Есть капитан команды, который мог всё это решить в раздевалке. Вместо этого мы видели некорректное поведение со стороны ряда игроков.

В целом в последнее время у нас всё плохо с культурой. Тренеры не стесняются грубо выражаться, причём это начинается прямо с детского спорта. Игроков во время трансляций показывают крупным планом, и по губам тоже легко читается ненормативная лексика. Мне кажется, нужно более уважительно относиться и друг к другу, и к зрителям», – приводит слова Коркмаз «БО Спорт».