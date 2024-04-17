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«Волейбол превращают в балаган». Коркмаз — о скандале между «Динамо» и «Локомотивом»

«Волейбол превращают в балаган». Коркмаз — о скандале между «Динамо» и «Локомотивом»
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Серебряный призёр Олимпийских игр и чемпионка Европы по волейболу Инесса Коркмаз отреагировала на скандал, возникший после завершения полуфинальной серии «Динамо» – «Локомотив».

«Обидно, что о моём любимом волейболе говорят в контексте подобного скандала. Я всегда считала, что наш вид спорта – это женственность, красота, эталонное поведение. А его превращают в какой-то балаган: обзываются, показывают друг другу неприличные жесты, что совершенно недопустимо. Волейболистки не имеют права так вести себя на публике. Надеюсь, в финале мы ничего подобного не увидим, а будем наслаждаться красивой игрой», – приводит слова Коркмаз «БО Спорт».

Напомним, в полуфинальной серии «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» и вышел в финал чемпионата России. В конце встречи лидер калининградской команды Эбрар Каракурт совершила выкрики у сетки в адрес соперниц. На эти действия Наталия Гончарова ответила турчанке резким жестом. 15 апреля на официальном сайте московского «Динамо» вышел текст, в котором волейболисток «Локомотива» обвинили в непристойном поведении и пропаганде ЛГБТ* в пятом матче полуфинальной серии.

* международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещённая в России.

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