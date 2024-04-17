«Динамо» ушли слишком далеко от спорта». Коркмаз — об обвинениях «Локомотива» от Годиной

Серебряный призёр Олимпийских игр и чемпионка Европы по волейболу Инесса Коркмаз оценила, насколько уместной была реакция московского «Динамо» после поражения в полуфинальной серии с «Локомотивом».

«Мне риторика «Динамо» совершенно не понравилась. Они ушли слишком далеко от спорта. Критика празднования игроками «Локомотива» выигранных розыгрышей выглядит натянутой – таких моментов полно в каждом матче. Всё-таки нужно уметь достойно проигрывать. Мы с Еленой Годиной вместе выросли. Я понимаю, что она откровеннее и смелее всех нас. У Елены филологическое образование. Но воспользовалась она им по своему усмотрению», – приводит слова Коркмаз «БО Спорт».

Напомним, 15 апреля на официальном сайте московского «Динамо» вышел текст, в котором волейболисток «Локомотива» обвинили в непристойном поведении и пропаганде ЛГБТ* в пятом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России.

* международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещённая в России.