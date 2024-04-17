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«Это будет огонь и лёд». Коркмаз — о финале между «Локомотивом» и «Динамо-Ак Барс»

«Это будет огонь и лёд». Коркмаз — о финале между «Локомотивом» и «Динамо-Ак Барс»
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Серебряный призёр Олимпийских игр и чемпионка Европы по волейболу Инесса Коркмаз предположила, в каком состоянии будет «Локомотив» в финальной серии против «Динамо-Ак Барс» после скандала с московским клубом.

«Они только что выиграли тяжелейший пятый матч, они на эмоциональном подъёме именно в плане «Мы всё можем». Их сейчас наверняка будут переполнять эмоции. Казань, наоборот, может взять своё за счёт спокойствия. Не пофигизма, а уверенного спокойствия. То есть им нужно делать то, что они умеют, не обращая внимания на то, что происходит по ту сторону сетки – кто бы там что ни кричал и ни показывал.

Мне кажется, это будет огонь и лёд. Посмотрим, кто выйдет победителем. Трудно назвать фаворита. Глубина состава лучше у «Локомотива», но Казань сейчас выглядит более системной. Они добились колоссального прогресса по сравнению с началом сезона. Всё-таки отдаю предпочтение «Динамо-Ак Барс», – приводит слова Коркмаз «БО Спорт».

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