«Это будет огонь и лёд». Коркмаз — о финале между «Локомотивом» и «Динамо-Ак Барс»

Серебряный призёр Олимпийских игр и чемпионка Европы по волейболу Инесса Коркмаз предположила, в каком состоянии будет «Локомотив» в финальной серии против «Динамо-Ак Барс» после скандала с московским клубом.

«Они только что выиграли тяжелейший пятый матч, они на эмоциональном подъёме именно в плане «Мы всё можем». Их сейчас наверняка будут переполнять эмоции. Казань, наоборот, может взять своё за счёт спокойствия. Не пофигизма, а уверенного спокойствия. То есть им нужно делать то, что они умеют, не обращая внимания на то, что происходит по ту сторону сетки – кто бы там что ни кричал и ни показывал.

Мне кажется, это будет огонь и лёд. Посмотрим, кто выйдет победителем. Трудно назвать фаворита. Глубина состава лучше у «Локомотива», но Казань сейчас выглядит более системной. Они добились колоссального прогресса по сравнению с началом сезона. Всё-таки отдаю предпочтение «Динамо-Ак Барс», – приводит слова Коркмаз «БО Спорт».