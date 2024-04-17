Гончарова: Каракурт нужно заняться своим воспитанием

Капитан женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Наталия Гончарова высказалась о скандальном эпизоде с лидером калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт в матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу.

В концовке заключительной игры серии турецкая волейболистка совершала выкрики у сетки в адрес соперниц из «Динамо». В ответ на это Гончарова продемонстрировала резкий жест. Позже Гончарова и «Динамо» принесли извинения болельщикам за поведение в этом матче. Полуфинальная серия завершилась победой клуба из Калининградской области.

«Моя реакция — это следствие постоянных провокаций со стороны Эбрар на площадке. Это длилось на протяжении всей серии «Динамо» – «Локомотив», не только в последнем матче. Такое поведение Каракурт просто безобразно — это поведение невоспитанного человека. Хочу сказать этой девушке, чтобы она немножечко занялась своим воспитанием и проявляла уважение к людям, которые приходят на матчи и любят волейбол. Уважение к людям должно быть первостепенно не только в спорте, но и в целом в обществе», — приводят слова Гончаровой «Известия».